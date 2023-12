Termini | operazione interforze contro degrado e illeciti | valanga di arresti e denunce

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 17 dicembre 2023) Polizia di Stato, oltre 12mila persone identificate, 8e 13. Questo il report dal 9 al 15 dicembre sul territorio. Il lavoro sul territorio non si ferma. Gualtieri ha deciso e promosso le operazioni. Sotto le feste occorre alzare l’asticella della sicurezza. Una sorta di prova generale per i grandi eventi che verranno. Massima attenzione non solo in zona San Pietro, ma anche e soprattutto nei punti critici della Capitale. Contrariamente a quanto si possa pensare, non occorre mantenere alta l’attenzione soltanto in periferia. La situazione è critica anche nei quartieri residenziali. Oltre la stretta agli esercizi commerciali, ile glisono all’ordine del giorno anche nelle zone più ...