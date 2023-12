Teo Mammucari | “Lasciato in orfanotrofio a 4 anni | ho vissuto un inferno”

Leggi su news.robadadonne

(Di domenica 17 dicembre 2023) La puntata di sabato 16 dicembre 2023 di Ballando con le stelle è stata densa di confessioni da parte dei concorrenti. Oltre a Wanda Nara e Simona Ventura, anche Teo, conosciuto dal pubblico per i suoi toni spesso dissacranti in Tv, ha voluto parlare per la prima volta dell’infanzia difficile che ha, di cui in pochi erano a conoscenza. A soli quattro, infatti, il comico è finito in, accompagnato dalla mamma, che gli aveva invece raccontato di volerlo portare alle giostre per potersi divertire con i coetanei. Ben presto, però, lui stesso si è reso conto di quale fosse la reale intenzione della donna. “Un giorno mia mamma mi ha detto: ‘Andiamo alle giostre?’ – sono state le sue parole – Avevo 4e me lo ricordo come fosse ora. Mi ha portato in un collegio e mi ha ...