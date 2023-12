Tennistavolo | Sun Yingsha vince le WTT Finals sia in singolare che in doppio con Wang Manyu

Leggi su oasport

(Di domenica 17 dicembre 2023) Cala il sipario a Nagoya, in Giappone, sulle WTTWomen 2023 di, manifestazione femminile di fine stagione con un montepremi di 340mila dollari americani: a prendersi la scena è la cinese Sun, che trionfa sia inche incon la connazionale. Nell’ultimo atto dila cinese Sunregola la connazionaleYidi per 4-2 (12-10, 11-6, 8-11, 11-5, 6-11, 11-7) in 58 minuti di gioco. Sunil primo game ai vantaggi, poi scappa sul 2-0 e rintuzza i tentativi di rientro di, portando a casa senza troppi patemi il secondo, il quarto ed il sesto parziale. Nella finale dile cinesi ...