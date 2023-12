Tennis | Simona Halep | “La conferma della squalifica significherebbe la fine della mia carriera”

Leggi su oasport

(Di domenica 17 dicembre 2023)è a un bivio. Lata rumena risultò positiva all’antidoping nell’ottobre 2022, precisamente per l’assunzione del roxadustat, ed è statata per quattro anni. L’ex numero 1 al mondo però si è appellata al CAS, il Court of Arbitration for Sports, e sarà ascoltata dal 7 al 9 febbraio 2024. Intervistata da EuroNews, testata rumena, si è spogliata di ogni corazza: “Ogni giorno da allora è stato doloroso, sconvolgente, perché so di non aver fatto niente di male. Quando ho ricevuto la lettera è stata un vero e proprio shock, per risultare positiva con una piccola quantità di una sostanza vietata. Non mi è mai passato di fare qualcosa del genere per la mente“.prosegue spiegando la sua linea difensiva: “Dicono che ho preso questa sostanza per migliorare le mie prestazioni, ma ...