Tennis | Carlos Moya | “Nadal è un animale da competizione | si è preso molti rischi per tornare”

(Di domenica 17 dicembre 2023) Continua a far parlare il prossimo rientro di Rafael, che avverrà a Brisbane, nel contesto dell’ATP 250 locale che, tradizionalmente, precede gli Australian Open. Il mancino di Manacor sarà di scena dopo uno stop lungo quasi un anno, e a parlare delle sue condizioni è, che lo allena. Così l’ex vincitore del Roland Garros 1998 al sito dell’ATP: “Quando hanno visto come stavano le cose, si è scoperto che il problema era più delicato di quel che pensavamo. Pur con tutte le risonanze magnetiche che abbiamo fatto, non si riusciva a vedere cos’avesse: per questo il recupero è stato più lungo e difficile. Ci sono stati momenti duri perché non migliorava, abbiamo dovuto fare estrema attenzione con i carichi di allenamento. Si èper...