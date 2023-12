Teatro | Fondazione Trianon Viviani | una “call” per i ragazzi di Forcella

Leggi su ildenaro

(Di domenica 17 dicembre 2023) La, in collaborazione con Putéca Celidònia, indìce una “” per ragazze e, di età compresa tra gli 11 e i 15 anni, residenti nel Rione, a Napoli, per partecipare al laboratorio teatrale “Segui la voce”. In un lavoro stretto con i, che riguarderà anche la raccolta del materiale propedeutico, i docenti e i tutors cercheranno di dare una risposta a domande sul tema della memoria come: dove finiscono i ricordi quando i ricordi smettono di essere ricordi? E se quell’ultimo ricordo fosse davvero l’ultimo, una volta scordato, che cosa resta? Come ci può aiutare la memoria adesso, nel nostro contemporaneo? Nella fase finale, nei luoghi vicini alin ...