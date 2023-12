Teatro | al Trianon Viviani in scena Peppe Barra e la “Cantata dei Pastori”

Leggi su ildenaro

(Di domenica 17 dicembre 2023) Da venerdì 22 dicembre – la ‘prima’ alle 21 – la magia e il calore della Natività e del Presepio napoletano sono nelcon la classica “dei” portata inda. Lo spettacolo, premiato nel 2004 con l”Eti-gli Olimpici del’ per l’allestimento proprio al, si presenta ora in una nuova edizione. Con, che incarna da 50 anni il pulcinellesco Razzullo, lo scrivano partenopeo inviato dall’imperatore a Betlemme per il censimento delle nascite, Lalla Esposito nel ruolo di Sarchiapone, il bizzarro personaggio fisicamente deforme che pratica l’arte dell’arrangiarsi. “Il vero lume tra le ombre”, ricorda una nota del, era ...