(Di domenica 17 dicembre 2023) Abascal alla manifestazione in corso a Castel Sant’Angelo: «Su Sanchez vorrei solo giudizio giusto per tradimento». Alle 12 la chiusura con il messaggio della presidente del Consiglio

Tajani ad Atreju: "Per il Patto non c'è fretta, la Bce tagli i tassi". Il leader di Vox accolto tra gli applausi

È il messaggio rivolto all'Europa dal vicepremier Antonionel corso del suo intervento sul palco di, nella giornata conclusiva della kermesse di Fratelli d'Italia. Abascal: bentornato ...

Legge Bilancio: Fitto, agenda delineata sarà nei tempi previsti

Sulla manovra "mi sembra che sia stata delineata un'agenda concreta, che sarà nei tempi previsti, così come è sempre accaduto negli ...

C.destra: Tajani, chi pensa diviso ad amministrative ed europee si illude

Roma, 17 dic. (LaPresse) - "Non si illudano di trovarci divisi per la campagna elettorale per amministrative ed europee, si sbagliano di grosso". Così il ...