Tadej Pogacar può fare l’accoppiata Giro-Tour? Tra tempi di recupero | Vingegaard e la rincorsa alla leggenda

(Di domenica 17 dicembre 2023)d’Italia ede France è una delle più romantiche della storia del ciclismo. Vincere i due Grandi Giri nello stesso anno è da sempre stata un’impresa per pochissimi eletti. Fausto Coppi fu il primo a riuscirci nel 1949 e poi si replicò nel 1952. In seguito arrivò la firma del francese Jacques Anquetil nel 1964, poi fu il belga Eddy Merckx a esaltarsi per ben tre volte (1970, 1972, 1974). La storia riporta poi i due sigilli del francese Bernard Hinault (1982 e 1995), quello dell’irlandese Stephen Roche (1987) e i due dello spagnolo Miguel Indurain (1992 e 1993). L’ultimo a riuscire nell’antologico uno-due fu il nostro Marco Pantani nel magico 1998. Trionnella Corsa Rosa eGrande Boucle nella stessa stagione è stato dunque un sogno avveratosi per soltanto sette uomini e in ...