Superman | Legacy | James Gunn condivide lo storyboard preliminare di una scena

Il regista James Gunn ha svelato che buona parte della colonna sono ra di Superman : Legacy è già stata composta, anche se non può rivelare il nome ... (movieplayer)

Secondo gli ultimi rumor, Madelyn Cline sarebbe in trattative per interpretare Supergirl nel film "Superman : Legacy". Secondo nuove indiscrezioni ... (movieplayer)

Superman : Legacy - James Gunn : "Ecco perché non ho voluto il mio amico Michael Rosenbaum come Lex Luthor"

James Gunn spiega perché non ha ingaggiato l'amico Michael Rosenbaum per interpretare Lex Luthor in "Superman: Legacy". Dopo mesi di rumor e ... (movieplayer)