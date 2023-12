Superlega | Reichart | «Il 21 dicembre la Corte Suprema dell’UE si pronuncerà in merito…»

(Di domenica 17 dicembre 2023), tedesco, 49 anni, da un anno e mezzo è alla guida del progetto, ha parlato e fatto chiarezza sulla situazione tutt’altro che chiusa, tedesco, 49 anni, da un anno e mezzo è alla guida del progetto, ha parlato e fatto chiarezza sulla situazione tutt’altro che chiusa. Le sue dichiarazioni riportate da Tuttosport: PAROLE – «Il 21ladell’Unione Europa siin via definitiva sulla nostra causa anti-monopolio contro la Uefa e la Fifa. C’è confusione su quanto sta accadendo. Chiariamo: l’Uefa detiene un monopolio assoluto nel calcio per club. Lastabilirà se questo monopolio è autorizzato a continuare o se invece è destinato a cadere».

Intervenuto nel corso del Social Football Summit in programma a Roma, il manager tedesco Bernd Reichart è tornato a parlare della Superlega . La ... (sportface)

“La Superlega non è naufragata ed è un progetto che serve al calcio” con queste parole, Bernd Reichart il CEO della società A22, ha voluto iniziare ... (ildifforme)

La Superlega rilancia , in attesa del pronunciamento della Corte di Giustizia Europea sul monopolio UEFA atteso per il 22 dicembre prossimo,... (calciomercato)

In attesa della sentenza della Corte di giustizia UE in relazione alle accuse di monopolio Bernd Reichart ha parlato della Superlega (pianetamilan)

Superlega, il CEO Reichart: "Aspettiamo la sentenza della Corte Europea"

Le parole di Bernd, CEO della: "La Corte Europea stabilirà se il monopolio UEFA è autorizzato" Bernd, CEO della, in un video pubblicato sui canali social di A22 ha rilasciato alcune ...

La Repubblica Torino - Dilemma Vlahovic, un gol in 3 mesi. Ma la squadra è con lui

Su La Repubblica Torino - Dilemma Vlahovic, un gol in 3 mesi. Ma la squadra è con lui. Aver ceduto il rigore a Chiesa, per quanto in maniera del tutto estemporanea, è ...

Superlega ancora in piedi Reichart: “Monopolio UEFA da autorizzare”

In attesa della sentenza della Corte di giustizia UE in relazione alle accuse di monopolio e abuso di posizione dominante nei confronti di Uefa e Fifa, il Ceo di A22… Leggi ...