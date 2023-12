Superbonus | Tajani | “Lavoriamo a proroga”

"Siamo favorevoli ad una breve proroga per permettere la conclusione di lavori che hanno superato il 70% nella Legge di Bilancio per il 2024 o nel ... (affaritaliani)

Superbonus - l'ultima trattativa : stop del Mef a una ulteriore finestra in Manovra. Tajani : «C?è il Milleproroghe»

Non ci sarà una nuova proroga al Superbonus 110%. Quanto meno in Manovra. Il tentativo di Forza Italia per inserire un intervento in extremis nella ... (ilmessaggero)