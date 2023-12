Superbonus | Meloni | ' costato quanto tutta sanità | ma serviva per campagna elettorale'

Meloni : «Sui migranti serve risposta strutturale. Il superbonus? Costa quanto tutta la sanità» La presidente del Consiglio ringrazia Abascal: «Con lui insieme per allargare la famiglia dei conservatori in Europa». Per il numero uno di Forza ... (ilsole24ore)

Meloni : superbonus regalo dello Stato ai truffatori Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in sede di replica al Senato dopo la discussione sulle sue comunicazioni in vista del Consiglio Ue del 14 e 15 ... (ilsole24ore)