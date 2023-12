Superbike | Andrea Iannone torna ufficialmente un pilota | finita la squalifica di quattro anni

Leggi su oasport

(Di domenica 17 dicembre 2023), lunghi, maha scontato la sua lunga condanna. Ilha esaurito quest’oggi laper doping che gli ha praticamente precluso le porte della MotoGp nel 2019, quando era unAprilia. L’abruzzese risultò positivo ad un controllo antidoping il 3 novembre del 2019 in Malesia per la presenza di tracce di Drostanolone, steroide anabolizzante, nelle sue urine. Iniziò dunque una battaglia legale da cui uscì sconfitto dopo quasi un anno, venendo fermato fino alla fine del 2023. Negli ultimi mesi ha trovato chi vuole scommettere: il team Ducati Go Eleven ha scelto di affidarsi a lui comeufficiale, iniziando già il lavoro con la squadra a fine ottobre endo così con una moto di Borgo ...