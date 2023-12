Storico primato italiano | Francia umiliata | cosa è cambiato

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 17 dicembre 2023)dell'Italia, con Parmigiano Reggiano, mozzarella di bufala campana e stracchino di crescenza che salgono nell'ordine sul podio dei migliori 100 formaggi al mondo in cui sono stati inseriti complessivamente ben 21 formaggi italiani, come Burrata (sesto), Grana Padano (undicesimo), Pecorino Romano (tredicesimo), pecorino Sardo (diciassettesimo), Pecorino Toscano (ventesimo) e molti altri. È quanto emerge dall'analisi della Coldiretti sulla classifica “100 best cheeses in the world” 2023-2024 appena stilata da “Taste Atlas”, l'atlante on line del cibo di tutto il mondo. Un risultato esaltante per l'Italia che sancisce però anche - sottolinea la Coldiretti - la sconfitta dellache può contare solo su 20 formaggi inseriti nella classifica dove peraltro il migliore posizionamento è fatto registrare dal Saint-Andrè che ...