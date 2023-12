Stato di diritto | fondi europei e chimere da realizzare Lo zibaldone polacco

Leggi su formiche

(Di domenica 17 dicembre 2023) “La Commissione è pronta a trasferire 5 miliardi di euro alla Polonia come prefinanziamento, cioè come anticipo”. È la promessa di Ursula von der Leyen, a seguito del colloquio con Donald Tusk. “Conto su una stretta collaborazione per raggiungere gli obiettivi fondamentali relativi all’indipendenza della magistratura, in modo da poter effettuare il primo pagamento”, prosegue la presidente della Commissione europea. In Polonia cambia il governo, e cambiano i lineamenti della “matrigna d’Europa”, secondo il dizionario sovranista. Più distesi, più clementi. La sintonia tra il nuovo premiere von der Leyen è tangibile. In un attimo, la semantica ipercostituzionalista del PiS viene scavalcata dal sovrastatalismo necessario di Donald Tusk. Per quest’ultimo, i cinque miliardi annunciati all’esito dell’incontro di ieri rappresentano una duplice vittoria, sul piano ...