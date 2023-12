Stasera su Canale 5 tornano i protagonisti della soap opera turca | grande trambusto a Çukurova 

Leggi su iodonna

(Di domenica 17 dicembre 2023) Per Terra amara si avvicina la fineterza stagione. Un capitolo che ha visto continui stravolgimenti, ma che apre a nuove dinamiche e anche a nuovi personaggi. La puntata in onda alle 21.20 su5 anticipa in parte quel che sarà, ma per capire bene cosa accadrà bisogna attendere ancora qualche episodio. Da The Crown 6 a Berlino: 10 serie da non perdere a dicembre X ...