Spy game | una storia mozzafiato con Brad Pitt

(Di domenica 17 dicembre 2023) SPYIris ore 21 con Robert Redford,, Catherine Mc Cormack. Regia di Tony Scott. Produzione USA 2001. Durata: 2 ore e 6 minuti LA TRAMA Muir (Redford) uno dei migliori agenti della CIA sta per andare in pensione ma non può. Il suo migliore amico () è in grossi guai. Entrato nascostamente in Cina per salvare la sua bella, è stato catturato ed condannato a morte, Tra 24 ore sarà spacciato. I pezzi grossi della CIA son propensi a buttarlo a mare, ma Muir non demorde. 24 ore sono poche, ma gli basteranno per tirare l'amico fuori dai guai. PERCHE' VEDERLO perchè Tony Scott , regista discontinuo riesce veramente a rendere appassionante l'operazione salvataggio. Robert Redford ha forse l'ultimo grande ruolo. Il suo campione del gioco degli inganni , sempre un passo ...