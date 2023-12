Spoiler Gf | due di picche per Greta Rossetti

Leggi su gossipitalia.news

(Di domenica 17 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione, momenti inediti al Gf percon le parole di Mirko! In una situazione inaspettata e imprevista tutta la sua verità Momento incredibile per la puntata del Grande Fratello, che ancora una volta regala grandi colpi di scena, come quello che ha visto Mirko Brunetti impossibilitato ad entrare nella casa, per un confronto con, a causa del Covid. Nonostante tutto, l’ex volto di Temptation Island ha deciso di parlare con lei a distanza e le sue non sono state belle parole. (adsbygoogle = window.adsbygoogle ).push({}); La ...