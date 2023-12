Speciale Telethon | Harry Potter o Charlie’s Angels? La tv del 17 dicembre

Leggi su bergamonews

(Di domenica 17 dicembre 2023) Per la prima serata in tv, domenica 17su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Natale e Quale”, condotto da Carlo Conti. Sedici concorrenti, protagonisti del programma, sono impegnati ad imitare cantanti celebri nell’esecuzione di canzoni natalizie. L’edizione è interamente dedicata alla raccolta fondi da destinare alla Fondazione. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il docu-reality “La Caserma”. Seconda edizione del programma, ambientato in una caserma dell’800. L’addestramento dura 5 settimane e le reclute sono costantemente monitorate dagli istruttori, che ne valutano capacità e progressi. Sul Nove dalle 19.30 sarà la volta di “Che tempo che fa”, condotto da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto. Su RaiTre alle 20.55 ci sarà una nuova puntata di “Report”, il programma d’inchieste ...