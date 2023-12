Spazio | la superficie lunare ai raggi X | nuova mappa della composizione chimica

Leggi su ildenaro

(Di domenica 17 dicembre 2023) Un gruppo di ricerca guidato da scienziati cinesi è riuscito a disegnare unasuperficie lunare con elevata precisione, fornendo dati di base per studiare l’evoluzioneluna. Lo studio, condotto congiuntamente dall’Università di Jilin, dagli osservatori astronomici dell’Accademia cinese delle Scienze, dall’Università di Trento in Italia, dall‘Università dell’Islanda e altri istituti di ricerca, ha dimostrato che lasuperficie lunare è essenziale per rivelare le caratteristiche rocciose in per comprendere meglio l’evoluzioneLuna. Lo studio ha indicato che le mappe chimiche attualmente disponibili basate su campioni lunari raccolti durante le missioni ...