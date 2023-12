Sosa | «Lazio-Inter partita del cuore Inzaghi gioca per vincere!»

(Di domenica 17 dicembre 2023) È arrivato l’atteso giorno die Ruben, doppio ex del match, dice la sua sulle due squadre. Di seguito le parole rilasciate dall’ex attaccante uruguaiano sulle pagine di TuttoSport. MENTALITÀ – Rubeninizia così a commentare, un match per lui particolarmente sentito: «Stasera all’Olimpico siladel miotra due squadre che ho amato tantissimo e alle quali resto tuttora legatissimo, tanto da non perdermi mai le loro gare in televisione. Mi aspetto una bella gara, tra due squadre che amanore all’attacco. Potrebbero esserci diversi gol. Amo entrambe, perciò vinca il migliore. Comunque vada, sarò contento. Sono stato molto contento di vedere sia ...

