(Di domenica 17 dicembre 2023) Svegliete per le 12 di domani, lunedì 18 dicembre: a quell’ora infatti nell’urna di Nyon verrannoati gli accoppiamenti per glidi. La scorsa settimana infatti si è conclusa la fase a gironi e sono emerse diverse sorprese, ma anche esiti abbastanza scontati. Curioso il predominio della Liga, con quattro squadre su quattro che hanno vinto il proprio girone: se ce lo si aspettava da Barcellona e Real Madrid e forse anche dall’Atletico, più complessa era invece la situazione della Real Sociedad, che però ha saputo tenere testa alle sue avversarie. Dal canto nostro invece, attendono di conoscere i propri avversari Inter, Napoli e Lazio che hanno chiuso tutte al secondo posto. Ripartirà invece dall’Europail Milan. Andiamo dunque a scoprire ...

Il 18 dicembre il Napoli saprà con chi dovrà giocare gli ottavi di Champions Con la vittoria in casa col Braga, il Napoli si è qualificato ... (terzotemponapoli)

Bucciantini si è espresso sul sorteggio degli ottavi di finale di Champions League. Il giornalista parla in particolare di due ipotetiche avversarie ... (inter-news)

Sorteggi Champions e spareggi: dove vederli in tv in chiaro e le possibili avversarie delle italiane

Tifosi in ansia. Lunedì a Nyon (Svizzera) si faranno iper glidi Champions , iper i playoff di Europa League e Conference League. Alle urne svizzere sono interessate ben 52 squadre. L'Italia è l'unico Paese ad aver in corsa per ...

Sorteggi ottavi di Champions League: programma e diretta TV

Sveglie programmate per le 12 di domani, lunedì 18 dicembre: a quell'ora infatti nell'urna di Nyon verranno sorteggiati gli accoppiamenti ...

Lazio-Inter: Dazn o Sky Sport Dove vederla in tv e in streaming

Calcio d'inizio alle 20,45 all'Olimpico; il match sarà diretto da Maresca di Napoli. Inzaghi torna nel "suo" stadio dove da avversario dei biancocelesti ha perso due volte su due ...