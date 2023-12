Sofia e Mattia Fargetta | chi sono i due figli di Federica Panicucci

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 17 dicembre 2023)i duedi, la famosa conduttrice televisiva che oggi è ospite di Verissimo. Entrambinati dalla precedente relazione dicon Mario, noto produttore discografico e regista radiofonico. Marioè noto anche per la lunga relazione con, la nota conduttrice di Mattino Cinque. La loro è stata una delle coppie storiche del panorama dello spettacolo italiano:stati insieme per ben 20 anni e il loro matrimonio è durato 9. I due siconosciuti nel 1996 in radio e dopo dieci anni di fidanzamento sisposati; dalla ...