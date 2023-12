Simona Ventura | “Ho avuto un amore tossico | questa persona mi annullava”

Leggi su news.robadadonne

(Di domenica 17 dicembre 2023) Partecipare a Ballando con le stelle rappresenta un’occasione per svelare alcune parti meno noti di sé, anche se i concorrenti sonoggi famosi di cui si conoscono già molti aspetti relativi alla loro vita privata. Questo è quanto accaduto a, che a una settimana di distanza dalla proposta di matrimonio ricevuta da Giovanni Terzi ha deciso di raccontare di un’esperienza sentimentale difficile vissuta in passato. La conduttrice si è confessata e ha ammesso di avere“un buco nero“, che ha scatenato in lei “un momento di depressione“, da cui non è stato semplice uscire. Vi raccomandiamo... La confessione di: "Mia figlia ...