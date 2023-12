Simona Ventura amore tossico | a chi si è riferita? Rivelazione a Ballando

Leggi su tvpertutti

Durante la semifinale di Ballando con le Stelle di sabato 16 dicembre 2023 una concorrente ha fatto una confessione choc sulla sua vita privata. La concorrente si è lasciata andare a un racconto personale e toccante, svelando di avere vissuto un periodo difficile. C'è stato un momento nero che va dal 2011 al 2018. In questo frangente sono accadute un po' di cose: "Fino al 2011 la mia vita era infelice, dal punto di vista privato mi sentivo sola. Il lavoro andava alla grande, tutte le luci della ribalta, piano piano senza accorgermene mi sono ritrovata con le catene addosso, senza forza di poter reagire. Non avevo la forza di tagliare determinati cordoni ombelicali. Mi ero completamente isolata. Questo buco nero lo vedo anche come vicino a un momento di depressione". Dopo aver lasciato Rai e passata a Sky,