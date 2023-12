Simic dopo il gol all’esordio | «Giocare qui un sogno Il mio idolo…»

Leggi su dailymilan

(Di domenica 17 dicembre 2023) Oggi il Milan ha scoperto Jan-Carlo. Il giovanissimo difensore della Primavera di Abate ha bagnato il proprio esordio ufficiale in Serie A con i rossoneri nel migliore dei modi, segnando subito.ha commentato così la gioia della reteai microfoni di Sky Sport: «Sono rimasto sorpreso del gol, sono contento di aver aiutato lo squadra. Ora penso a continuare a lavorare. Ogni bambino sogna di esordire con un club con il Milan, e segnare è incredibile. Ho lavorato tanto per momenti ed emozioni come questi. I cori dei tifosi per meil gol? Non li ho sentiti, ero nel mio mondo. Sono contento anche per i miei genitori, sono venuti qui a Milano con me e mi aiutano ogni giorni». Infine,ha parlato anche del suo arrivo al Milan: «Il mister mi ha detto di trovarmi pronto, ho ...