Si sente male dopo la serata con gli amici | Andrea muore a 29 anni sotto gli occhi dei genitori

(Di domenica 17 dicembre 2023) In una tragica vicenda che ha colpito il tranquillo paese di Castelnuovo Vomano, in provincia di Teramo,Mancini, un giovane di 29, ha perso la vita in circostanze strazianti. La comunità è scossa dall’evento che si è svolto ieri notte, pocola mezzanotte. Secondo i racconti dei locali,ha trascorso lain un bar con alcuni. «Era con noi al bar», hanno detto alcuni testimoni, «poi, insolitamente, ha espresso di sentirsi stanco e ha deciso di tornare a casa». Questo dettaglio è stato rilevante, poiché non era solito per lui. La tragedia si è consumata pococheha raggiunto la sua abitazione. È stato trovato esanime a terra, appena entrato in casa. In un disperato tentativo di salvarlo, i suoi ...