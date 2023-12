Sgarbi contro Report | in bilico il servizio Rai sul presunto quadro rubato | «Mi accusano di furto manco fossi Diabolik»

Leggi su open.online

(Di domenica 17 dicembre 2023) Vittoriodiffidada mandare in onda questa sera, domenica 17 dicembre, l’inchiesta realizzata con Il Fatto Quotidiano sulla tela seicentesca «La cattura di San Pietro» di Rutilio Manetti. A riferirlo è lo stesso giornale diretto da Marco Travaglio. Al momento, l’opera appartiene al sottosegretario alla Cultura, che ha dichiarato di averla trovata impolverata e malconcia nel corso dei lavori di restauro di Villa Maidalchina a Viterbo. Ma secondo la trasmissione e il quotidiano, sarebbe stata acquisita illegalmente: rubata nel 2013 dal castello di Buriasco in Piemonte. A denunciare ilfu la proprietaria della struttura, Margherita Buzio, la quale dichiarò che i ladri l’avevano presa ritagliandola dalla cornice e sostituendola con una foto. Successivamente, il dipinto è ricomparso. Sempre in un castello, ma di ...