Serie turca su netflix Ambizione Kus Ucusu trama

Leggi su serietvinpillole

(Di domenica 17 dicembre 2023) LaTV, disponibile sudal 3 giugno 2022, esplora il mondo della televisione e del giornalismo. Ambientata nella redazione di un telegiornale turco, lanarra dello scontro generazionale tra l’della nuova Generazione Z e la predominanza della Generazione X. In un’epoca in cui i giovani, grazie a internet e ai social network, sono abituati a raggiungere rapidamente la celebrità, le generazioni più anziane soccombono alla gogna mediatica degli scandali. In questo contesto, si scontrano la nuova arrivata Asli e la star del network Lale, una giornalista famosa per essere la migliore nel suo campo. Scritta e creata da Meriç Acemi, autrice di successi come Daydreamer e Love 101,racconta una storia die sogni ...