Serie C 2023 24 | il Crotone domina a Monopoli | la Pro Vercelli cade sul campo dell’Arzignano

(Di domenica 17 dicembre 2023) Nelle gare delle 18.30 diC ilsi impone 3-0 suldelgrazie ad una prestazione maiuscola. I calabresi passano al 29? grazie a Gomez e raddoppiano un minuto dopo con Tumminello, mentre il 3-0 arriva nel finale con la trasformazione dal dischetto di Felippe. I rossoblù raggiungono così la terza piazza in classifica con 32 punti, mentre i pugliesi rimangono fermi a 18. Taranto e Avellino invece non si fanno male, e non vanno oltre lo 0-0. La squadra di Capuano ora è sesta con 30 punti, mentre i lupi li precedono di un punto, quarti in classifica. Nell’altra gara del Girone C pareggio pirotecnico tra Monterosi e Turris. I padroni di casa si portano sul 2-0 grazie alla doppietta di Costantino, ma Maestrelli, Nocerino e Maniero confezionano la rimonta ospite, prima che Vano nel finale metta a ...