(Di domenica 17 dicembre 2023) Ilbatte 3 - 0 ilnel lunch match della 16/a giornata diA e dopo lo scivolone in casa dell'Atalanta riprende la marcia per difendere un posto nella parte alta della classifica. I ...

Noah Okafor chiude i conti a 'San Siro' per Milan-Monza . Al 76' azione magnifica del Diavolo che lo svizzero conclude nel migliore dei modi (pianetamilan)

Pochi minuti dopo aver segnato il suo gol in Milan-Monza , Noah Okafor è stato costretto a lasciare il campo per un infortunio muscolare (pianetamilan)

Milan - Monza, i tifosi incoronano baby Simic ma sugli infortuni crocefiggono Pioli

...veline da Koreanello e non fanno mai domande scomode ed incalzanti sugli infortuni in" e ... Insomma, rosa e spine per- ...

Serie A, Milan-Monza 3-0, rossoneri calano il tris nel 'derby' lombardo

Milano, 17 dic. (Adnkronos) - Il Milan vince il 'derby' lombardo con il Monza 3-0, grazie ai gol di Giroud, del giovanissimo Simic all'esordio e di Okafor in una gara dove il portiere del Monza ha sal ...

Simic, gol all'esordio in Serie A: tris Milan contro il Monza

Il classe 2005 ha realizzato la rete del raddoppio per i rossoneri che si sono imposti con il risultato finale di 3-0 contro i brianzoli ...