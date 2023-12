Serie A | il Bologna scavalca il Napoli in classifica

(Di domenica 17 dicembre 2023) LaA vive una nuova bella favola: quella del. I felsinei di Thiago Motta vincono lo scontro Champions contro la Roma e superano i partenopei e la Fiorentina. Con 28 punti gli emiliani sono momentaneamente quarti, quindi possono sognare il piazzamento Champions. Meritato per il momento il quarto posto ingrazie ad un gioco davvero spumeggiante e corale. In più ilsta vivendo l’esplosione di diversi singoli. I rossoblu emiliani stanno volando grazie ai goal di Zirkze e di Ferguson, anche se stasera ha segnato Moro, altro giocatore che si sta esprimendo a grandi livelli. A centrocampo stanno riscoprendo Freuler. La posizione è ovviamente momentanea, ma le basi su cui sta lavorando Motta sono solidissime.A: la nuovaLa ...

