Serie A femminile 2023 2024 | la Roma sa solo vincere | colpo esterno Sassuolo

(Di domenica 17 dicembre 2023) Colpi in trasferta pernei due match della domenica dell’undicesima giornata di. Allo stadio Amerigo Liguori le neroverdi vincono la loro terza partita stagionale e risolvono la pratica, di fatto, già nel primo tempo, quando la sbloccano al 4? con Kullashi, poi nel secondo tempo, sempre al 4? ma della ripresa, Lana Clelland raddoppia e per le campane c’è ben poco da fare a quel punto, manca totalmente la reazione e restano ancorate al penultimo posto con soli cinque punti nel carniere, mentre le emiliane si portano a undici. Undici vittorie su undici per le giallorosse di Spugna, che hanno battuto per 2-3 e in rimonta il Como. Al Ferruccio la sblocca Skorvankova nel primo tempo, poi nella ripresa nel giro di appena dieci minuti succede di ...