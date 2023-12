Serie A | Bologna - Roma 2 - 0

(Di domenica 17 dicembre 2023)batte2 - 0 (1 - 0) in un match della 16/a giornata del campionato diA. Rossoblu a segno con Moro (37') e su autogol di Kristensen (49'). . 17 dicembre 2023

Il video dei gol e degli Highlights di Bologna-Roma , match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2023 / 2024 . Grande prova ... (sportface)

Le Pagelle , i voti , il tabellino , le ammonizioni e i gol di Bologna-Roma , match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A ... (sportface)

E’ un Bologna capolavoro quello che sta costruendo Thiago Motta. I felsinei battono la Roma 2-0 e volano al quarto posto in solitaria. Il Bologna ... (notizie)

Si è conclusa poco fa la dodicesima giornata della Serie A 2023/2024 di Basket femminile . Dopo i due anticipi di ieri sera, in cui sono arrivate le ... ()

La Roma senza Lukaku e Dybala cade a Bologna, zona Champions più lontana

Roma sconfitta 2 - 0 al Dall'Ara dalche si prende il quarto posto dellaA in solitaria, a 28 punti. La squadra rossoblù trova la quinta vittoria interna consecutiva, come non accadeva dalla stagione 2018 - 19, grazie al ...

MOURINHO SUL FUTURO: "VOGLO RESTARE ALLA ROMA, SE NON ACCANDRà NON SARà PER COLPA MIA"

"Io voglio continuare alla Roma, se non accadrà non sarà sicuramente per colpa mia". Josè Morinho, nel post di Bologna-Roma, ...

La Juve esalta Danilo: «Il capitano indica la strada» – FOTO

La Juve esalta Danilo: «Il capitano indica la strada». La bella dedica del club al difensore brasiliano – FOTO Danilo dopo un lungo stop per infortunio è tornato a guidare la difesa della Juve indossa ...