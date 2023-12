Serbia | chiuse le votazioni | Vucic ' mi aspetto vittoria convincente'

(Di domenica 17 dicembre 2023) Belgrado, 17 dic. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Si sonoufficialmente alle 20 leper le elezioni legislative serbe. Il presidente e leader della coalizione 'non deve fermarsi', alla quale partecipa il Partito progressista, Aleksandar, ha già dichiarato di aspettarsi una "", riferisce il canale B92. "Credo che la lista 'non deve fermarsi' avrà la maggioranza assoluta e credo che questa sia una condizione importante affinché lapossa continuare sulla strada della prosperità e del successo", ha dichiarato., che si è messo in coda per votare con i comuni cittadini, ha chiesto che tutti gli attori politici si comportino in modo "responsabile, serio e razionale", cosa di ...

CALCIO - Maccabi Tel Aviv punta al primato, Maccabi Haifa ai playoff

L'altro Maccabi giocherà invece "in casa", anche se in realtà in campo neutro in(così ha ... Le prime partite della Ligat Ha'Al (la massima serie) sono state a porteper motivi di ...

In Serbia aperti i seggi per le elezioni parlamentari

In Serbia alle 7 (stessa ora italiana) si sono aperti i seggi per le elezioni parlamentari anticipate, che vedono largamente favorito il Partito ...

Elezioni Serbia, la mossa di Vucic per la conferma plebiscitaria e il ruolo passivo dell’Ue

Il 17 dicembre la Serbia vota per il parlamento. Ma non ci saranno grandi sorprese, o risvolti. Il presidente Aleksandar Vucic non avrà alcuna difficoltà a rimanere al potere ...