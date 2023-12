Senzatetto morta a Campo de' Fiori | forse uccisa dal freddo

Leggi su agi

(Di domenica 17 dicembre 2023) AGI - Il corpo senza vita di una donna, probabilmente una senza fissa dimora, è stato trovato all'angolo tra via dei Banchi Vecchi e vicolo della Moretta, ade', al centro di Roma. Sul posto i carabinieri di piazza Fernese e il medico legale. Sul corpo non sarebbero presenti, da un primo esame, segni di violenza. L'ipotesi è quella della morte per ipotermia.