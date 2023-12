Sebastiano Lo Monaco | la causa di morte dell’attore

Leggi su cinemaserietv

(Di domenica 17 dicembre 2023)Loè morto il 16 dicembre 2023 adi un tumore contro il quale lottava da tempo. Lo, che aveva 65 anni, è stato un attore e regista ricordato soprattutto per il suo contributo al teatro italiano, ma lo abbiamo visto anche sullo schermo, Originario di Floridia, in provincia di Siracusa, Loera un personaggio di straordinaria cultura, in passato era stato direttore artistico del Teatro Vittorio Emanuele. Dopo essersi diplomato all’Accademia nazionale d’arte drammatica, nel 1989 era diventato capocomico e produttore dei suoi stessi spettacoli. In carriera da attore ha lavorato in teatro insieme ad artisti come Enrico Maria Salerno, Salvo Randone, Massimiliano Vado, Adriana Asti, Giustino Durano e Annamaria Guarnieri. Con la sua compagnia teatrale ...