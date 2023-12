Scopri i biscotti di panettone | perfetti per le feste e per riciclare il panettone Solo 50 calorie!

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 17 dicembre 2023) Stai pensando a come utilizzare ilavanzato dalle? Vorresti trasformarlo in un dessert goloso e originale? Ecco la ricetta che fa per te: idisenza canditi! Immagina di deliziare i tuoi ospiti con un dessert fatto in casa, unico e irresistibile. Idisono la risposta perfetta per tutti coloro che cercano una novità golosa e irresistibile. Dopotutto, chi può resistere a un dolce fatto in casa? Una soluzione semplice e veloce perilavanzato La ricetta per preparare idiè sorprendentemente facile da seguire e il procedimento è rapido, un ...