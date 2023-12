Scienze mediche e della salute | Ricerca italiana al primo posto nel mondo

Leggi su ildenaro

(Di domenica 17 dicembre 2023) Laè alnelper lee sul podio per la matematica e lesociali. Ottime performance anche per leumane e sociali, mentre è in caduta libera l’attenzione per quelle ambientali, come del resto in gran parte del, nonostante la crisi climatica. L’Italia, quindi, si conferma in una posizione rilevante nellasu scala internazionale, nonostante gli investimenti non possano dirsi adeguati. Questo ciò che emerge rispetto al nostro Paese dall’analisi di Elsevier, il piu’ importante editore scientifico con oltre tremila riviste, sulla qualitàproduzione accademica ...