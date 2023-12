Sci di fondo | Coppa del Mondo Trondheim 2023 | tappa a Klaebo Grande successo di Carl tra le donne

Leggi su sportface

(Di domenica 17 dicembre 2023) Si chiude il fine settimana diper ladel/2024 di sci di. Nella 10 km tecnica classica maschile solito dominio norvegese, con Johannesche trionfa ancora davanti al suo pubblico. Chiude la sua prova in 24’43?1, facendo meglio di 17? rispetto al connazionale Golberg e di 21? rispetto all’altro compagno di squadra Doennestad. In quarta poizione Calle Halfvarsson: lo svedese è l’unico ad inserirsi nel mezzo di una top-7 governata dai padroni di casa. Dietro di lui, infatti, Valnes, Toenseth e Amundsen. Chiudono la top-10 Ogden, Poromaa e Burman. Migliore degli azzurri è stato Davide Graz, che ha chiuso 17° a +1’09?0 dal vincitore della gara. Ma da segnalare c’è l’ottima prova del giovane Elia Barp, 20° a +1’11?1. 23esima posizione, invece, per ...