Sci Alpino | Super G Val d’Isere | programma e diretta TV

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 17 dicembre 2023) Ultimo appuntamento della tappa in Valper la coppa del mondo femminile con orario di inizio fissato per le 11. Dopo la discesa libera di ieri è rimasto più di qualche rammarico per la spedizione azzurra, con Sofia Goggia che ha chiuso al quarto posto, mentre Federica Brignone è arrivata ottava. Vero è che mancava la terza stella, ovvero Elena Curtoni, ma oggi l’impressione è che la situazione sarà decisamente più complessa. Dopo aver tatticamente saltato la gara di ieri, torna in pista anche Mikaela Shiffrin e si sa, con lei a scendere è sempre un’altra storia. Andiamo dunque a vedere ile dove seguire intelevisiva ilG della Val. SciG Val: ilSofia Goggia ...