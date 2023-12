Sci alpino | sempre e solo Marco Odermatt | vince sulla Gran Risa nonostante un super Zubcic

Leggi su oasport

(Di domenica 17 dicembre 2023) Il signore del gigante si prende ancora l’Alta Badia. Nel primo appuntamento della due giornicoglie la ventiseiesima vittoria della carriera in Coppa del Mondo. Si tratta della terza affermazione per lo svizzero nella località italiana, in quello che è considerato uno dei giganti più belli e difficili del Circo Bianco. Una vittoria anche sofferta, perchè il croato Filipsi èato nella seconda manche, mettendode pressione al campione elvetico. Alla fineè riuscito comunque a conservare 19 centesimi rispetto ad unodavvero esaltante.primo,secondo, poi dietro di loro il vuoto. Infatti a completare il podio ...