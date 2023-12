Sci alpino | Roland Leitinger annuncia il ritiro | “Non posso più raggiungere il mio livello”

Leggi su oasport

(Di domenica 17 dicembre 2023) Il weekend di sci si chiude con una notizia inaspettata per il panorama mondiale. Proprio quest’oggi l’austriaco, una medaglia d’argento nello slalom gigante ai Mondiali di Sankt Moritz nel 2017 ed una carriera martoriata da qualche infortunio di troppo. L’austriaco aveva disputato l’unica gara in stagione in Val d’Isere, non terminando la prima manche, ma in molti lo ricordano per quel secondo posto inaspettato, con una grandissima rimonta che lo portò ad assaporare il successo, strappatogli solo dal connazionale Marcel Hirscher con una grande prova. Per lui anche due podi in carriera in Coppa del Mondo, un terzo posto nel gigante parallelo del 2019 in Alta Badia e secondo nel gigante di Soelden 2021 alle spalle di Marco Odermatt. “La consapevolezza di non poter piùil mio massimo, ...