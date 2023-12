Sci alpino | Marta Bassino | “Ho fatto poche porte | ora qualche giorno di allenamento in Valle d’Aosta”

Leggi su oasport

(Di domenica 17 dicembre 2023), concise e anche deluse le parole di, che in una giornata splendida per lo sciitaliano si ritrova senza punti e traguardo raggiunto. La sua uscita di scena, infatti, è l’unica nota stonata del superG in Val d’Isere per quel che concerne la domenica italiana. Così la ventisettenne cuneese alla Rai: “Non ho molto da dire, ho. Sono arrivata come se mi avesse preso con l’interno, ero a fine corsa. Non riuscivo più a prendere l’altra porta. Adesso andremo a farediin zonaper preparare il gigante, poi prepareremo tutto il resto“. MAESTRA FEDERICA! Brignone insegna sci e domina il superG di Val d’Isere! ...