Sci alpino | le azzurre cercano il riscatto nel superG della Val d’Isere Torna Shiffrin

(Di domenica 17 dicembre 2023) Dopo la discesa di ieri, si replica in Val, ma questa volta in. Un sabato che ha visto la vittoria di Jasmine Flury davanti alla compagna di squadra Joana Haehlen e l’austriaca Cornelia Huetter, con ledunque fuori dal podio e soprattutto una Sofia Goggia “solamente” quarta e dunque costretta a rimandare ancora una volta la vittoria in discesa. La bergamasca ha dichiarato di non stare benissimo e di star affrontando una forte raffreddore, ma nello stesso tempo ha ammesso di dover ritrovare un po’ il feeling con la discesa, vista la differente preparazione effettuata in estate rispetto alle stagioni precedenti. Nell’unicostagione finora disputato, però, Goggia è stata fenomenale, dominando completamente sulle nevi di St. Moritz ed infliggendo distacchi veramente ...