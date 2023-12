Sci alpino | Federica Brignone | “Gara quasi perfetta | mi è venuto tutto bene Stiamo facendo stagioni incredibili”

Leggi su oasport

(Di domenica 17 dicembre 2023) L’Italia può ancora festeggiare nello sci: è diil SuperG della Val d’Isere, uno dei luoghi più iconici nei quali si possa riportare un successo. Tempo inattaccabile sostanzialmente da tutte per lei: 1’21?58, ottenuto col pettorale 8. Queste le sue dichiarazioni alla Rai a pochi minuti di distanza dalla sua prova: “Manche. Mi è, se c’era qualche porta che non facevo al 100% da subito cercavo di riprendere il ritmo e spingere. Questa è stata la mia forza oggi. C’erano dei dossi molto dritti che arrivavano in faccia, è facile dire vabbè. Io cercavo di incrementare. Non era facile, c’erano delle porte con ghiaccio o meno ghiaccio, più o meno rotte. Arrivavano tutte in fretta“. MAESTRA ...