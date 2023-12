Schlein | “Governo fa festa ad Atreju ma lascia 900mila famiglie in povertà”

ROMA (ITALPRESS) – “Mentre fa festa ad Atreju il Governo lascia 900 mila famiglie in povertà senza nessun tipo di aiuto, fa cassa sui poveri solo ... (iltempo)

ROMA (ITALPRESS) – “Mentre fa festa ad Atreju il Governo lascia 900 mila famiglie in povertà senza nessun tipo di aiuto, fa cassa sui poveri solo ... (liberoquotidiano)

Roma, 17 dic (Adnkronos) - “Mentre fa festa ad Atreju il Governo lascia 900mila famiglie in povertà senza nessun tipo di aiuto, fa cassa sui poveri ... (liberoquotidiano)

Mo : Schlein - 'servono interlocutori - né Hamas né governo Israele con estremisti di destra'

Roma, 16 dic (Adnkronos) - Per la pace in Medio oriente "dobbiamo trovare gli interlocutori, sia dal lato palestinese che israeliano, per ricostruire ... (liberoquotidiano)