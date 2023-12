Schlein | “Governo fa festa ad Atreju ma lascia 900mila famiglie in povertà”

Leggi su giornaledellumbria

(Di domenica 17 dicembre 2023) (Adnkronos) – “Mentre faadilinsenza nessun tipo di aiuto, fa cassa sui poveri solo per finanziare i suoi condoni fiscali”. Lo dice Ellyrispondendo agli attacchi di Giorgia Meloni dal palco di. “Cara Giorgia, non continuate a insultare gli italiani. Una volta si diceva panem et circenses, voi alleil pane lo state togliendo. E date solo uno spettacolino di terz’ordine con eversori che vorrebbero appendere le persone a testa in giù”, afferma la segretaria del Pd. “La misura è colma, tornate al lavoro e occupatevi del lavoro povero: perché è a voi che è mancato il coraggio di venire in Parlamento a votare contro il salario minimo, avete ...