Schlein | Conte | Ferragni | Saviano Il discorso contro di Giorgia Meloni

(Di domenica 17 dicembre 2023) La premier chiude Atreju con un intervento molto identitario in cui si sceglie e attacca i suoi nemici. Non manca il complottismo: "Saremo contrastati con mezzi non legittimi". Si fa bella sui dati economici, rivendica i tagli al reddito di cittadinanza e il no al salario minimo